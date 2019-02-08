В Украине резко ухудшится погода: чего ждать

Стало известно, когда в Украину вернутся снегопады

Синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какие погодные условия будут на ближайших выходных и сообщила, когда ожидается снегопад и дожди. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что 9 и 10 февраля в Украине будет преобладать сухая, но облачная погода с небольшими морозами.

"На выходных погода в Украине будет без особых изменений. Ночью – мороз, 2-7 градусов, местами -7 -12 градусов, днем или около нуля, или 0 +3 градуса. Если вы на юге или западе – теплее, ночью 0 -4 мороза, днем +3 +7 градусов. Полоса повышенного атмосферного давления блокирует и будет блокировать существенные осадки в Украине, только турецкий циклон забросит немного облачности и осадков на крайний наш юг, на Крым, Приазовье, на южные районы Херсонской и Николаевской области. Мороз усилит гололед", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице на выходных будет сухо и свежо, местами температура опустится до 9 градусов мороза.

"В Киеве в субботу-воскресенье ожидаются сухими, со свежим воздухом: ночью -5 -7 градусов, в окрестностях до -9 градусов, днем около нуля, в воскресенье до +2 градусов. На дорогах скользко", - рассказала Диденко и предупредила, что в начале следующей недели ожидается существенное ухудшение погодных условий.

"Внимание, для лучшего планирования вашей следующей недели! В ближайшем синоптическом будущем сложным окажется вторник, 12 февраля – набегут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до штормовых значений. Учтите этот прогноз. Пока сухо и ночью морозно", - предупредила синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредила о внезапном изменении погоды в Украине.

А также рассказывали о том, что появился благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни в Украине.