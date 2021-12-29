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В Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиків

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Середа 29 грудня 2021 06:30
В Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиків Колаж РБК-Україна: Погода в Україні на Новий рік зміниться
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в наступні три дні сильно зміниться. На зміну циклону з опадами прийде антициклон з проясненнями, а напередодні Нового року стане значно тепліше.

Читайте докладний прогноз на три дні - в матеріалі Styler нижче.

За даними Наталки Діденко, 29 грудня циклон покидатиме нашу територію, тому опади припиняться в більшості областей.

Сніг та мокрий сніг у середу ще втримається у східній частині, на Сумщині, а також у Карпатах.

"На дорогах всюди слизько, ожеледиця!" - попередила синоптик.

Температура повітря вдень становитиме -2... -8 градусів, на Сході потеплішає до -3... +2 градусів.

"31 грудня - 1 січня в Україні очікується тепла, з "плюсами", з дощами і мокрим снігом, погода", - додала синоптик.

В Укргідрометцентрі показали на свіжих картах, що буде з погодою до кінця року.

В Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиківВ Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиківВ Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиків

Скрін: Погода в Україні 29-31 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві до Нового року

У столиці 29 грудня також очікується прихід антициклону, тому опади в малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вдень буде близько -5 градусів.

До Нового року в Київ прийде потепління з "плюсами", дощами і мокрим снігом.

Синоптик Gismeteo прогнозують до +3 градусів 31 грудня. Можливий дощ, мокрий сніг.

В Україні різко зміниться погода до Нового року: свіжий прогноз синоптиків

Скрін: Погода в Києві, прогноз на три дні (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, і як з нею боротися.

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