В Украине рекордно взлетел в цене популярный продукт: сколько сейчас стоит

В Украине за последний год катастрофически взлетели в цене яйца. Продукт к Новому года также продолжает дорожать.

Как менялась их цена - читайте в нашем материале.

Почему яйца дорожают

На рынках и прилавках магазинов можно увидеть, что яйца дорожают с каждым днем. Дело в том, что объемы производства отечественных яиц в стране снизились, а это ударило по ценовой политике.

Фермеры объясняют, что основная причина удорожания яиц и уменьшения их производства – это снижение мощностей крупных производителей.

Отметим, что производство яиц в Украине за 2021 год сократилось на 13,5%, по сравнению с предыдущим годом.

Сколько сейчас стоят яйца

К примеру, в демократичном супермаркете Киева, цена на яйца первой категории стартует от 37 гривен за десяток. Продукт высшей категории (гиганты) можно купить от 43 гривен за десяток.

Отметим, что в прошлом году цены стартовали от 25 гривен за десять штук.

Чем полезны яйца

В состав яиц входит более 40 витаминов - холин, В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР, а также множество микро- и макроэлементов - калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, бор, ванадий, олово, титан, кремний, кобальт, никель, алюминий, фосфор и натрий.