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В Украине разработали "антикоронавирусную" дверную ручку

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 17:01
В Украине разработали "антикоронавирусную" дверную ручку
В Луцке разработали противовирусную дверную ручку (коллаж: РБК-Украина)

В Луцке разработали противовирусную дверную ручку

В Луцком политехническом университете ученые разработали противовирусную дверную ручку, которая должна предотвратить распространение коронавируса. Ноу-хау распечатали на 3D-принтере.

Прибор тестируют при входе в Луцкий национального технический университет. По словам ученых, идею они позаимствовали у бельгийских коллег. Ручка позволяет открывать двери, не дотрагиваясь к ней ладонью.

Заведующий кафедрой материаловедения университета Николай Мельничук рассказал, что несмотря на то, что они подсмотрели идею, дверную ручку надо было спроектировать, померить размеры, заложить геометрию, и рассчитать ее нагрузку.

Лаборант Луцкого политеха Сергей Куцык показал журналистам "5 канала" компьютерную модель ручки, которую разработал с одним из студентов кафедры. Над дизайном ручки работали несколько дней. Первый образец ручки печатался на 3D-принтере около 8 часов.

В Луцке разработали противовирусную дверную ручку (видео: YouTube)

Сергей рассказал, что скорость печати зависит от характеристик. Чтобы ручка была прочнее и выдерживала нагрузки ее плотно заполняли материалом (75% заполнения).

Для изготовления ручки использовался экологически чистый пластик. После тестирования ее готовы пускать в массовое производство.

Напомним, что ученые обнаружили новый способ передачи СOVID-19. По их словам, коронавирус передается через слезы, и инфекция может попасть в организм человека через глаза.

Теги Новости Украины ЛуцкКоронавирус
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