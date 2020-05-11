В Україні розробили "антикоронавірусну" дверну ручку

У Луцьку розробили противірусну дверну ручку (колаж: РБК-Україна)

У Луцьку розробили противірусну дверну ручку

У Луцькому політехнічному університеті вчені розробили противірусну дверну ручку, яка повинна запобігти поширенню коронавірусу. Ноу-хау видрукували на 3D-принтері.

Прилад тестують при вході до Луцького національного технічного університету. За словами вчених, ідею вони запозичили у бельгійських колег. Ручка дозволяє відкривати двері, не доторкаючись до неї долонею.

Завідувач кафедри матеріалознавства університету Микола Мельничук розповів, що всупереч тому, що вони підгледіли ідею, дверну ручку треба було спроєктувати, поміряти розміри, закласти геометрію, і розрахувати її навантаження.

Лаборант Луцького політеху Сергій Куцик показав журналістам "5 каналу" комп'ютерну модель ручки, яку розробив з одним зі студентів кафедри. Над дизайном ручки працювали кілька днів. Перший зразок ручки друкувався на 3D-принтері близько 8 годин.

В Луцьку розробили противірусну дверну ручку (відео: YouTube)

Сергій розповів, що швидкість друку залежить від характеристик. Щоб ручка була міцнішою і витримувала навантаження її щільно заповнювали матеріалом (75% заповнення).

Для виготовлення ручки використовувався екологічно чистий пластик. Після тестування її готові пускати в масове виробництво.

Нагадаємо, що вчені виявили новий спосіб передачі СOVID-19. За їх словами, коронавірус передається через сльози, і інфекція може потрапити в організм людини через очі.