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В Украине разрабатывают несколько вакцин от COVID-19: ученые назвали сроки

Автор: Анна Шиканова

Вакцины от коронавируса разрабатывают в Украине. На данный момент в разработке у ученых находится сразу четыре препарата, двумя из них занимаются в Национальной академии наук Украины.

Когда украинцы смогут прививаться собственными вакцинами и как идет процесс разработки препаратов, рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биозащиты при СНБО, академик Сергей Комиссаренко в программе "Сегодня день" на телеканале "Украина 24".

По словам специалиста, украинская вакцина может появиться не ранее, чем через год. Однако и эти сроки пока еще не окончательные, может понадобиться больше времени.

"Украинская вакцина будет сделана не ранее, чем через год, а возможно, что и дольше. Если более подробно, то сейчас мы работаем над четырьмя вакцинами. Две вакцины делаются в Национальной академии наук Украины — это так называемые субъединичные вакцины, направленные против S-протеина, шиповидного протеина. Одна вакцина уже сделана, доклинические испытания были проведены - так называемый украино-американский консорциум, где от Украины принимает участие известная диагностическая компания "Диапроф-Мед", - рассказал Комиссаренко.

Он отметил, что одна из вакцин является аналогом популярных западных препаратов и именно ее считают более перспективной.

"А также наиболее перспективный - начало нового проекту - "Индар "вместе с НАНУ по созданию вакцины, которая является аналогом Pfizer или Moderna на основе матричной РНК. Я думаю, что это наиболее интересный проект и, возможно, наиболее перспективный", - объяснил академик.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые заявили о новой длительности иммунитета после COVID-19.

А также рассказывали о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал первые результаты разработки украинских вакцин от коронавируса к сентябрю.

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