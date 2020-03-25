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В Украине продлили карантин: меры борьбы с коронавирусом ужесточат

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 14:53
В Украине продлили карантин: меры борьбы с коронавирусом ужесточат
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, но сроки могут измениться

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили на 30 дней, а режим чрезвычайной ситуации распространился теперь по всей стране. Как Украина будет противостоять COVID-19 в ближайший месяц - в материале Styler.

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 25 марта. Предварительным сроком окончания карантина теперь считается не 3 апреля, а 24-е. При этом Денис Шмыгаль заявил, что ограничение могут либо продлить, либо завершить раньше срока.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления, - заявил Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что если Украина справится и преодолеет эту ситуацию раньше, то в Кабмине могут принять отдельное решение по карантину.

Какие меры борьбы с коронавирусом будут усилены

В Кабинете министров заявили, что Украина с пятницы 27 марта из-за коронавируса намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны.

До того времени на КПП будут проводить обязательный санитарный осмотр граждан. Только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств их пропустят в Украину.

Все помещения, дороги и тротуары будут тщательно дезинфицировать.

Что будет предпринимать Минздрав

Минздрав обязал проводить обязательное обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или же находились в контакте с людьми с таким диагнозом, если они отказываются делать это добровольно.

Людей с подозрением на коронавирус будут обязательно госпитализировать. На карантин будут оправлять всех с диагнозом COVID-19, даже если они уклоняются от этого.

В Министерстве образования сделали заявления

Во всех образовательных учреждениях - от школ до садиков - занятия будут прекращены на время карантина. ВНО и сроки вступительной кампании перенесут.

"Нынешнее ВНО нужно будет перенести на более поздние даты. Однако оно обязательно состоится. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса.

Кабмин на время ЧС обязал дезинфицировать дороги и тротуары Режим чрезвычайной ситуации расширен на всю Украину до 24 апреля
Новости Украины карантинчрезвычайные ситуации
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