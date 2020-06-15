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В Украине появятся префекты: чем они будут заниматься

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 15:26
В Украине появятся префекты: чем они будут заниматься
Александр Корниенко (фото: РБК-Украина)

В Украине появится должность префекта

В Украине исчезнут районные и областные госадминистрации, а на их место введут институт префектов. Народные депутаты готовят соответствующие изменения в Конституцию.

Ожидается, что монобольшинство в Верховной Раде проголосует за эту реформу через год-полтора. Об этом рассказал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Фактам".

Он считает, что администрации - это пережитки прошлого. Вместо политиков области и районы возглавят юристы, у которых есть опыт работы в государственных структурах. При этом в отличие от губернаторов, это будет не политическая должность. Префекты будут избираться по конкурсу.

Корниенко отметил, что префекты обязательно должны понимать, как работает весь государственный механизм. Депутаты пока не пришли к единому согласию, касательно того, сколько в Украине должно быть префектов.

При этом предполагается, что будет регулярная ротация. Украине необходимо 129 префектов (по количеству укрупненных районов), или 25 (по количеству областей), но эти цифры еще обсуждаться. Кроме того, формируется кадровый резерв на 300 префектов.

Префекты должны будут координировать вертикаль власти, а также следить за законностью действий местных советов, и реагировать на нарушения.

Напомним, в Кабмине объяснили необходимость назначения префектов.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины децентрализацияпрефекты
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