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Когда в Украине появятся первые морозы: Диденко уточнила прогноз

Автор: Владимир Костырин

Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Погода в Украине принесет первые морозы из-за воздушных потоков арктического происхождения уже со следующей недели, а на этих выходных ожидается пока что небольшое потепление.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Отмечается, что в субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, в Украине будет "хозяйничать" антициклон Ramesh, который заблокирует дожди практически на всей территории страны.

Специалист прогнозирует в этот уик-энд туманы, облачную погоду, временами порывистый ветер.

В среднем в Украине температура воздуха в течение дня будет варьироваться в пределах +8... +13 градусов, а в южных областях ожидается погода чуть теплее - термометры покажут +12... +15 градусов.

В Киеве 7-8 ноября осадки не ожидаются, но будут туманы. В течение дня температура воздуха составит около +10 градусов, а в ночные часы будет от +5 до +7 градусов.

"На следующей неделе начнет затекать к нам воздух арктического происхождения, появятся первые морозы", - рассказала Диденко.

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Также синоптик добавила, что эти выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными.

Метеокарта погоды в Украине 7 - 8 ноября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее Наталка Диденко также предупредила, что скоро в Украине придет довольно ощутимое похолодание. Его стоит ждать со второй половины следующей недели, и вероятны даже первые серьезные заморозки.

Напомним также, что перед этим синоптики Укргидрометцентра назвали дату, когда в Украину внезапно нагрянет потепление.

Прогноз погоды
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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко