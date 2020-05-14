В Украине может появиться новая модель транспорта: виновата пандемия коронавируса

Транспорт в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После карантина из-за коронавируса в Украине может сильно изменится работа транспорта

В Украине продолжает бушевать пандемия коронавируса и по состоянию на 14 мая количество инфицированных составило 16 847 человек.

Несмотря на то, что ежедневно фиксируется около 400-500 новых пациентов с COVID-19, в Украине начали смягчать карантинные запреты. На данный момент правительство разрешило открыть парикмахерские, салоны красоты, непродовольственные магазины, кабинеты стоматологии и многие другие учреждения. Украинцы начали выходить на работу после карантина и основной проблемой теперь стал городской транспорт.

В большинстве городов начали увеличивать количество наземного общественного транспорта, однако курсирование маршруток и метро все еще под запретом. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, коронавирус может привести к тому, что в Украине появится совершенно новая модель общественного транспорта. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

Он объяснил, что в Украине со временем исчезнут маршрутки и останутся только автобусы и электробусы. Министерство инфраструктуры уже инициировало законопроект, который позволит предложить горожанам совершенно новую транспортную модель.

"Города смогут фактически расширить тот перечень транспортных средств, который фактически в формате общественного транспорта работает, и они смогут заказывать услугу транспорта у перевозчиков. И тогда это даст возможность заменить маршрутки на нормальные автобусы, электробусы, но это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям", - объяснил министр.

Он добавил, что дату запуска такого транспорта называть пока еще рано и во многом это зависит от "местной власти, готовы ли они отпустить маршрутные такси".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине составили предварительный план по запуску транспорта.

Автор: Маруся Счастливая