В Украине появится монета с лицом известного певца: герои не умирают!

Монета номиналом две гривны выйдет в серии "Выдающиеся личности Украины". Всего выпустят 35 тысяч таких монет. Художник Андрей Ермоленко стал автором изображения певца.

"Таки выпустили!! Очень ответственно было! Почему я ушел даты рождения и смерти, потому что легенды не умирают! А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Это лицо сопоставимо с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче - потому что Василий существовал точно и мы его современники! Жаль что большинство населения Украины не умеет ценить своих героев!" - прокомментировал появление монеты художник Андрей Ермоленко.

В июне выйдет монета с изображением Василия Слипака (bank.gov.ua)

На аверсе монеты вверху размещен малый государственный герб Украины, справа от которого надпись Украины (полукругом), в центре на зеркальном фоне - портрет Василия Слипака.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен соловей на стволе автомата, стилизованные ветви деревьев (вверху и внизу).

Памятные монеты имеют художественную ценность, отмечают в НБУ. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет выше их номинальной стоимости.