В Украине появилась альтернатива ПЦР-тестам: делаются за 15 минут

ВОЗ анонсировала новые тесты на антиген SARS-CoV-2, которые делаются всего за 15 минут. Эта эффективная альтернатива ПЦР-тестированию уже внесена в протокол лечения коронавируса. Об этом сообщил на своей Facebook-странице медик Тарас Жиравецкий.

Это иммунохроматографический метод для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 имеет свои преимущества:

Высокая точность и приятная стоимость.

Не требует оборудования и лаборатории

Легкая процедура проведения тестирования

Простота и однозначность понимания получения результата

Результат тестирования сразу на месте в течение 15 мин.

Результат человек может получить уже через 15 минут, тест эффективен с первого дня появления симптомов. Его чувствительность 97%. Тест делается методом соскоба со слизистых оболочек пациента.

Как подготовиться к тесту

В течение 4-5 часов до момента забора биоматериала не использовать капли и спреи для носа, не промывать и не полоскать носовые ходы.

В комментариях пользователи отметили, что такие тесты уже появились в Украине. К примеру, в Чернигове стоимость тестирования 500 гривен, а в Киеве 800 гривен.

Так выглядит позитивный тест на коронавирус (фото: facebook.com/zhtaras)

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