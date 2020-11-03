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В Украине появилась альтернатива ПЦР-тестам: делаются за 15 минут

Вторник 03 ноября 2020 19:03
В Украине появилась альтернатива ПЦР-тестам: делаются за 15 минут
В Украине появились новые тесты на COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Медик рассказал, как работают новые тесты на коронавирус

ВОЗ анонсировала новые тесты на антиген SARS-CoV-2, которые делаются всего за 15 минут. Эта эффективная альтернатива ПЦР-тестированию уже внесена в протокол лечения коронавируса. Об этом сообщил на своей Facebook-странице медик Тарас Жиравецкий.

Это иммунохроматографический метод для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 имеет свои преимущества:

  • Высокая точность и приятная стоимость.
  • Не требует оборудования и лаборатории
  • Легкая процедура проведения тестирования
  • Простота и однозначность понимания получения результата
  • Результат тестирования сразу на месте в течение 15 мин.

Результат человек может получить уже через 15 минут, тест эффективен с первого дня появления симптомов. Его чувствительность 97%. Тест делается методом соскоба со слизистых оболочек пациента.

Как подготовиться к тесту

В течение 4-5 часов до момента забора биоматериала не использовать капли и спреи для носа, не промывать и не полоскать носовые ходы.

В комментариях пользователи отметили, что такие тесты уже появились в Украине. К примеру, в Чернигове стоимость тестирования 500 гривен, а в Киеве 800 гривен.

В Украине появилась альтернатива ПЦР-тестам: делаются за 15 минутТак выглядит позитивный тест на коронавирус (фото: facebook.com/zhtaras)

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.

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