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В Україні з'явилась альтернатива ПЛР-тестам: робляться за 15 хвилин

Вівторок 03 листопада 2020 19:03
В Україні з'явилась альтернатива ПЛР-тестам: робляться за 15 хвилин
В Україні з'явилися нові тести на COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медик розповів, як працюють нові тести на коронавірус

ВООЗ анонсувала нові тести на антиген SARS-CoV-2, які робляться всього за 15 хвилин. Ця ефективна альтернатива ПЛР-тестуванню вже внесена в протокол лікування коронавірусу. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці медик Тарас Жиравецький.

Це імунохроматографічний метод для виявлення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2 oV-2 має свої переваги:

  • Висока точність і приємна вартість.
  • Не вимагає обладнання та лабораторії
  • Легка процедура проведення тестування
  • Простота і однозначність розуміння отримання результату
  • Результат тестування відразу на місці протягом 15 хв.

Результат людина може отримати вже через 15 хвилин, тест ефективний з першого дня появи симптомів. Його чутливість 97%. Тест робиться методом соскобу зі слизових оболонок пацієнта.

Як підготуватися до тесту

Протягом 4-5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі та спреї для носа, не промивати і не полоскати носові ходи.

У коментарях користувачі відзначили, що такі тести вже з'явилися в Україні. Приміром, у Чернігові вартість тестування 500 гривень, а в Києві 800 гривень.

В Україні з'явилась альтернатива ПЛР-тестам: робляться за 15 хвилинТак виглядає позитивний тест на коронавірус (фото: facebook.com/zhtaras)

Як ми раніше писали, у МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу.

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