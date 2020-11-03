В Україні з'явилась альтернатива ПЛР-тестам: робляться за 15 хвилин

В Україні з'явилися нові тести на COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Медик розповів, як працюють нові тести на коронавірус

ВООЗ анонсувала нові тести на антиген SARS-CoV-2, які робляться всього за 15 хвилин. Ця ефективна альтернатива ПЛР-тестуванню вже внесена в протокол лікування коронавірусу. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці медик Тарас Жиравецький.

Це імунохроматографічний метод для виявлення нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2 oV-2 має свої переваги:

Висока точність і приємна вартість.

Не вимагає обладнання та лабораторії

Легка процедура проведення тестування

Простота і однозначність розуміння отримання результату

Результат тестування відразу на місці протягом 15 хв.

Результат людина може отримати вже через 15 хвилин, тест ефективний з першого дня появи симптомів. Його чутливість 97%. Тест робиться методом соскобу зі слизових оболонок пацієнта.

Як підготуватися до тесту

Протягом 4-5 годин до моменту забору біоматеріалу не використовувати краплі та спреї для носа, не промивати і не полоскати носові ходи.

У коментарях користувачі відзначили, що такі тести вже з'явилися в Україні. Приміром, у Чернігові вартість тестування 500 гривень, а в Києві 800 гривень.

Так виглядає позитивний тест на коронавірус (фото: facebook.com/zhtaras)

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