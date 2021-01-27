В Украине подорожали вина и шампанское: стали известные новые цены

В Украине с 26 января вступило в силу постановление Кабинета министров о повышении цен на алкоголь. Новые розничные цены были утверждены еще 13 января, а через 10 дней они начали действовать. В среднем стоимость одной бутылки спиртного напитка выросла на 20 гривен.

Как рассказали в пресс-центре Государственной налоговой службы, новые цены коснулись игристых и газированных вин, сброженных напитков и ароматизированных вин. Бутылка вина или шампанского объемом в 0,7 или 0,75 л теперь будет стоить от 109 гривен.

Также подорожали и другие алкогольные напитки – вермуты и натуральные вина с растительными или ароматическими экстрактами. Бутылка емкостью от 0,7 до 1 литра теперь будет стоить в среднем от 49 гривен.

Речь идет о напитках украинского производителя. Ранее 1 литр вина в Украине в среднем продавали за 66,3 гривны. Расценки на алкогольные напитки не пересматривались с 2018 года.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что в Крыму был продан винный завод "Коктебель". Его приобрел "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области, который ранее арендовал его у оккупационных властей.

Кроме того, мы писали о том, что заводы "Массандра" и "Новый свет", которые производили вино, в Крыму также были проданы, и прокуратура Украины считает эти продажи военным преступлением.