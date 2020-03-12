Когда в Украине подешевеет бензин: эксперты озвучили прогноз

Обвал нефти всегда влек за собой снижение цен на бензин, и этот раз - не должен стать исключением. Хотя эксперты дают довольно неоднозначный прогноз касательно данного вопроса.

Цены на нефть обвалились на 30%, что является рекордным уровнем с 2008 года и такая тенденция какое-то время будет неизменной. Об этом информирует издание "Сегодня".

"В ближайшей перспективе цены на нефтяное топливо (бензин, солярка) и нефтепродукты (моторные и агрегатные масла) будут снижаться. Но темпы и сроки изменений цен на нефтепродукты не пропорциональны изменениям цен на саму нефть", - отмечает член правления Института национальной политики, Марина Багрова.

По словам эксперта, при снижении стоимости барреля нефти на 30%, на срок более одного месяца, стоимость бензина снижается в среднем на 15-20%. Поэтому нужно смотреть, как долго цены на нефть продержатся на нынешнем уровне.

Есть и негативный аспект, который заключается в том, что рейдеры очень неохотно снижают цены на нефтепродукты. Однако инвестаналитик European Analytical Centre Вадим Бардась считает, что сейчас цены на АЗС неоправданно завышены.

"При адекватной работе Антимонопольного комитета и конкурентного рынка стоимость бензина марки А-95 должна обвалиться на 30-35% до 17-18 грн за литр, однако цена составляет более 26 гривен за литр. В нынешних условиях можно ожидать лишь незначительное снижение стоимости горючего - на 3-5%", - говорит Бардась.

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