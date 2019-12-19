В Украине отменят еще одну справку: о чем речь

В Украине отменят еще одну справку (Коллаж РБК-Украина)

Спортсменам разрешат не получать справки в специализированных диспансерах

В Украине в ближайшее время отменят еще одну справку – о допуске к массовым соревнованиям, которую выдавали в спортивных диспансерах. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал указа "О медицинском обеспечении физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятиях". В этом наказе установлен порядок привлечения медицинских работников для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнованиях. В документе указывается об отмене приказа Министерства молодежи и спорта "Об утверждении Положения о медицинском обеспечении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта" от 27.12.20017. Это Положение закрепляло монополию на получение справок для допуска к массовым соревнованиям только в специализированных спортивных диспансерах.

Стоит отметить, что ранее для того, чтобы принять участие в соревнования или других спортивно-оздоровительных мероприятиях, нужно было получить специальную справку в спортивном диспансере. Семейные врачи, а также специалисты в обычных поликлиниках этого сделать не могли. Это вызвало большой резонанс и критику у общества, так как в диспансерах приходилось тратить на получение справки много времени, к тому же не всегда было удобно ее получать в специализированном медицинском учреждении.

Сейчас указ передан в Министерство охраны здоровья и после подписания его всеми сторонами вопрос со справками будет закрыт.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта отметили, что здоровье каждого человека – это его собственная ответственность, а профилактические медицинские мероприятия являются неотъемлемой частью сопровождения занятий спортом и участия в спортивных мероприятиях. Теперь все граждане Украины смогут проходить медицинские осмотры в медицинских учреждениях по месту проживания или в любой другой клинике.