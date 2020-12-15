В Украине отменили новогодние корпоративы

В Украине не будет новогодних корпоративов (фото: freepik.com.pressmaster)

В Украине с 19 декабря запретили проведение новогодних корпоративов, банкетов, а также свадеб. Также под запретом любые торжественные празднования со скоплением людей.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года, которое утвердили 14 декабря.

Табу на проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах будет действовать как минимум до 28 февраля.

Заведения общественного питания в период жесткого карантина будут работать, но с определенными ограничениями. В частности, с субботы, 19 декабря, кафе и рестораны будут работать на час дольше, до 23:00 вместо нынешних 22:00. В то же время чек должен быть проведен до 22:00, а посетители должны покинуть заведение максимум в 23:00.

За одним столом в заведении питания могут находиться не более четырех совершеннолетних лиц, а расстояние между столами должно составлять не менее двух метров.

Как будут работать рестораны и кафе с декабря по февраль:

До 18 декабря включительно: с 07:00 до 22:00 работа разрешена, с 22:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

С 19 декабря по 30 декабря: с 07:00 до 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

Новогодняя ночь, 31 декабря — 1 января: с 07:00 31 декабря до 1:00.

1 января работа разрешена.

С 1 по 7 января: с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

С 8 по 24 января: работа общепита полностью запрещена из-за всеукраинского локдауна. Разрешена только доставка и заказ на вынос.

С 25 января по 28 февраля: с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

Как мы писали ранее, в киевских маршрутках может подорожать проезд после жесткого карантина, который объявлен с 8 по 24 января Кабмином.