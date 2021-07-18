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В Украине осенью подорожает популярный продукт: цена взлетит на 30%

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Воскресенье 18 июля 2021 09:28
В Украине осенью подорожает популярный продукт: цена взлетит на 30% Фото: в Украине подорожает подсолнечное масло (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена подсолнечного масла в Украине может еще больше возрасти. За последнее время каждый украинец ощутил рост стоимости этого популярного продукта и он уже стал практически "золотым".

Ведущий аналитик одной из консалтинговых компаний Неля Онищенко рассказала нам, почему подсолнечное масло прибавит в цене.

Осенью масло еще более подорожает, приблизительно на 25-30%, считает эксперт.

"Стремительный рост цен наблюдается и на подсолнечное масло, которое только в течение 6 месяцев 2021 стало дороже более, чем на 50% (среднемесячной прирост составил более 8%). Основой для взлета цены здесь тоже стало сырье. Но и это еще не конец - рост цены будет наблюдаться как минимум до середины осени и может составлять 25-30%", - резюмировала эксперт.

Также аналитик сообщила, что среди факторов, которые повлияли на изменение цен на продукты в стране - это сезонность производства, цены на сырье и комбикорма, сокращение поголовья скота. К сожалению, пока тенденции к уменьшению цен на продукты питания нет.

"Прежде всего, в годовой ретроспективе наблюдается снижение производства мяса (исключая свинину), молока и яиц. С января по май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, производство сократилось на 3-4%. Дальнейшее уменьшение поголовья крупного рогатого скота и птиц свидетельствует о том, что ситуация с производством ближайшее время не изменится, а, соответственно, особых предпосылок для снижения цен не будет", - рассказала Онищенко.

Как мы писали ранее, эксперты рассказали, что осенью в Украине значительно подорожают продукты питания.

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