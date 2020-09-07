В Украине обвалились цены на самый популярный овощ

Цена на картошку в Украине упала на 25%. Это произошло потому, что фермеры после неудачного по урожаю прошлого года, увеличили объемы полей, на которых выращивают этот овощ. В результате предложение на этот продукт ожидается на высоком уровне, а для его подорожания нет никаких факторов.

Сейчас в Украине картофель можно купить, начиная от 5,5 гривен за килограмм. Самая высокая цена за популярный овощ 7 гривен. В августе 2019 года цена картошки колебалась от 7 гривен до 10. Получается, что за год цена продукта снизилась на 25%. Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева изданию "Сегодня".

Сейчас фермеры уверены, что в этом году смогут собрать хороший урожай картофеля, благодаря этому на рынке сформируется устойчивая и привлекательная цена для украинцев.

По словам эксперта, предложение на рынке будет на достаточно высоком уровне, поэтому можно не бояться повышения цен на картофель и не спешить закупать его впрок.

Как мы ранее писали, эксперты назвали фрукты и овощи, которые могут быть опасны для здоровья.

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