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В Украине начинается потепление: синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Фото: в Украине идет потепление (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине начнет меняться с начала следующей недели. Ближайшая ночь еще побудет морозной, зато днем будет солнечно и сухо.

Что будет с погодой завтра, и когда существенно потеплеет, читайте ниже в нашем материале Styler.

По словам Наталки Диденко, Украину охватит антициклон 18 марта. То есть преимущественно без осадков и солнечно. Только в Крыму вероятен снег.

Также в южной части Украины и в центральных областях в пятницу ветер ожидается порывистый, до сильного.

Что будет в пятницу с температурой

Ночь в Украине еще холодная, -4 ... -8 градусов.

В течение дня ожидается +1 ... +4 градуса. На западе теплее, до +6 градусов. Холоднее в Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской областях, здесь -2... +2.

В Киеве в ближайшие сутки ночью звездно, днем солнечно. Минимальная температура воздуха до -4... -7 градусов, завтра днем +1... +3 градуса.

Когда существенно потеплеет

"Далее, постепенными спокойными уверенными метеошагами, как наши дорогие украинские защитники, дорогая весна будет подкручивать градусы - будет теплеть, особенно днем. В ночные часы в ближайшее время еще поморозит, особенно на северо-востоке.

Однако с 22-23 марта и там ночи станут милосерднее", - добавила синоптик.

В Gismeteo прогнозируют, что существенное тепло придет с 21-22 градуса, тогда дневная температура будет достигать +12... +14 градусов. По крайней мере, такой прогноз синоптики дают для Киева.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, когда День весеннего равноденствия, и почему эта дата особенная.

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