В Украине начались рейды против нелегальных перевозчиков: "очень актуальны в пандемию"

В Украине начали проводить рейды по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками, которые нередко игнорируют карантинные ограничения, в том числе и относительно наличия COVID-сертификатов. Первую проверку проводили 11 ноября, и далее такую практику продолжат.

Об этом рассказал глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский на сегодняшнем брифинге, передает " Укринформ ".

Рейды осуществляют сотрудники госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") совместно с Национальной полицией.

Как отметил Зборовский, проблема нелегальных перевозчиков "очень актуальна, особенно во время пандемии COVID-19", когда легальные перевозчики работают с существенными ограничениями из-за карантина.

При этом нелегальные перевозчики позволяют себе "не соблюдать никакие нормы", хотя это несет опасность для пассажиров.

"Мы сегодня провели первый такой рейд для борьбы с нелегальными перевозчиками, и я точно могу анонсировать, что они будут проходить и дальше", - заявил он.

Чиновник добавил, что с 1 октября в Украине заработали новые штрафы для нарушителей правил перевозок пассажиров и грузов на транспорте.

Так, нелегальные перевозчики, обнаруженные в ходе рейда 11 ноября, должны будут уплатить штрафы в размере не менее 17 тысяч гривен.

В свою очередь первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий обратил внимание, что правоохранители "объединились с "Укртрансбезопасностью" для того, чтобы нацелить наше внимание на нелегальных перевозчиков и преодолеть это явление совместными усилиями".

Кроме того в "Укртрансбезопасности" проинформировали, что когда с октября заработал новый закон по усилению габаритно-весового контроля и автоматической фиксации нарушений грузовых норм, их инспекторы с 1 октября по 9 ноября составили 949 постановлений о нарушениях, зафиксированных WIM-комплексами, на сумму более 16,7 миллиона гривен. Из них 1 202 750 гривен штрафов уже оплачено.