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В Україні почалися рейди проти нелегальних перевізників: "дуже актуальні в пандемію"

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Четвер 11 листопада 2021 20:18
В Україні почалися рейди проти нелегальних перевізників: "дуже актуальні в пандемію" Колаж РБК-Україна: з нелегальними перевізниками в Україні стали боротися, влаштовуючи рейди
Автор: Володимир Костирін

В Україні почали проводити рейди по боротьбі з нелегальними пасажирськими перевізниками, які нерідко ігнорують карантинні обмеження, в тому числі й щодо наявності COVID-сертифікатів. Першу перевірку проводили 11 листопада, і далі таку практику продовжать.

Про це розповів глава "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський на сьогоднішньому брифінгу, передає "Укрінформ".

Рейди здійснюють співробітники Держслужби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") спільно з Національною поліцією.

Як зазначив Зборовський, проблема нелегальних перевізників "дуже актуальна, особливо під час пандемії COVID-19", коли легальні перевізники працюють з суттєвими обмеженнями через карантин.

При цьому нелегальні перевізники дозволяють собі "не дотримуватися жодних норм", хоча це несе небезпеку для пасажирів.

"Ми сьогодні провели перший такий рейд для боротьби з нелегальними перевізниками, і я точно можу анонсувати, що вони відбуватимуться й надалі", - заявив він.

Чиновник додав, що з 1 жовтня в Україні запрацювали нові штрафи для порушників правил перевезень пасажирів і вантажів на транспорті.

Так, нелегальні перевізники, виявлені в ході рейду 11 листопада, повинні будуть сплатити штрафи в розмірі щонайменше 17 тисяч гривень.

Своєю чергою перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький звернув увагу, що правоохоронці "об'єдналися з "Укртрансбезпекою" для того, щоб націлити нашу увагу на нелегальних перевізників і подолати це явище спільними зусиллями".

Крім того, в "Укртрансбезпеки" поінформували, що коли з жовтня запрацював новий закон щодо посилення габаритно-вагового контролю та автоматичної фіксації порушень вантажних норм, їх інспектори з 1 жовтня по 9 листопада склали 949 постанов про порушення, зафіксованих WIM-комплексами, на суму понад 16,7 мільйона гривень. З них 1 202 750 гривень штрафів вже сплачено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перевірки COVID-сертифікатів у транспорті Києва та як працюють рейди в столиці.

Додамо, що у Київській області з 13 листопада посилюють карантин, і в автобуси, маршрутки та електрички пускатимуть тільки COVID-безпечних пасажирів.

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