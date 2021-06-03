В Украине началась эпидемия педикулеза: как справиться с нашествием насекомых

Украинских детей снова начал атаковать педикулез. Это заболевание в народе называют вшами. Многие родители отмечают, что сначала думали, что у детей развивается аллергия от шампуней и средств по уходу за волосами.

Что это за напасть и как быстро от нее избавиться – рассказали в сюжете телеканала НТН .

Мама девочки призналась, что подозревала весеннюю аллергию или дерматит, но оказалось, что волосы оккупировали крошечные насекомые.

Как объясняют специалисты, вшей можно подцепить где угодно: в магазине, в транспорте, в парикмахерской, в поезде и даже в бассейне.

Первые признаки:

Зуд кожи головы

Серые или бледно-голубые пятна от укусов

Гниды (мелкие пузырьки на волосах)

С этой проблемой рано или поздно сталкиваются многие семьи с детьми. Чаще всего – когда дети возвращаются домой после летних лагерей. Дети болеют педикулезом чаще, так как в коллективах у них самая большая контактность. Ученые говорят, что на 100 тысяч детей – у 18 есть педикулез. У взрослых в зоне риска оказываются те, кто часто путешествует.

Дерматологи объясняют, что вшам абсолютно безразлично, чистые волосы или не очень, от них не защитит даже окрашенные волосы. Для них единственная цель – паразитировать на коже головы. Места укусов сильно чешутся, а расчесав можно даже занести опасные инфекции. Одна вша способна отложить до 12 гнид в сутки. На голове одного человека может жить до 200 вшей. Кроме того, есть еще платяные вши и лобковый педикулез.

Как бороться с педикулезом

Мальчиков врачи рекомендуют просто постричь, а тем, у кого волосы длинные – придется пройти несколько процедур по истреблению вшей и гнид. Это могут быть специальные растворы, шампуни. Их наносят на волосы строго по инструкции и ждут, пока все насекомые погибнут.

После – нужно тщательно вычесать все волосы и удалить из них мертвых вшей, а также – все гниды. Не все средства могут подействовать с первого раза, так как вши могут вырабатывать иммунитет от отравы.

Дерматологи призывают не использовать народные средства, так как можно нанести серьезный вред волосам и коже головы. При подозрении на педикулез, нужно обратиться к специалисту, который назначит соответствующее лечение.

В Украине снова началась эпидемия педикулеза