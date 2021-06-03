В Україні почалася епідемія педикульозу: як впоратися з навалою комах

Українських дітей знову почав атакувати педикульоз. Це захворювання в народі називають вошами. Багато батьків відзначають, що спочатку думали, що у дітей розвивається алергія від шампунів і засобів по догляду за волоссям.

Що це за напасть і як швидко її позбутися - розповіли в сюжеті телеканалу НТН .

Мама дівчинки зізналася, що підозрювала весняну алергію або дерматит, але виявилося, що волосся окупували крихітні комахи.

Як пояснюють фахівці, вошей можна підчепити де завгодно: в магазині, в транспорті, в перукарні, в поїзді та навіть в басейні.

Перші ознаки:

Свербіж шкіри голови

Сірі або блідо-блакитні плями від укусів

Гниди (дрібні бульбашки на волоссі)

З цією проблемою рано чи пізно стикаються багато сімей з дітьми. Найчастіше - коли діти повертаються додому після літніх таборів. Діти хворіють на педикульоз частіше, оскільки в колективах у них найбільша контактність. Вчені кажуть, що на 100 тисяч дітей – у 18 є педикульоз. У дорослих в зоні ризику опиняються ті, хто часто подорожує.

Дерматологи пояснюють, що вошам абсолютно байдуже, чисте волосся або не дуже, від них не захистить навіть фарбоване волосся. Для них єдина мета - паразитувати на шкірі голови. Місця укусів сильно сверблять, а розчесавши можна навіть занести небезпечні інфекції. Одна воша здатна відкласти до 12 гнид на добу. На голові однієї людини може жити до 200 вошей. Крім того, є ще платтяні воші та лобковий педикульоз.

Як боротися з педикульозом

Хлопчиків лікарі рекомендують просто постригти, а тим, у кого волосся довге – доведеться пройти кілька процедур по винищенню вошей і гнид. Це можуть бути спеціальні розчини, шампуні. Їх наносять на волосся строго по інструкції та чекають, поки всі комахи загинуть.

Після - потрібно ретельно вичесати все волосся і видалити з них мертвих вошей, а також – все гниди. Не всі засоби можуть подіяти з першого разу, через те, що воші можуть виробляти імунітет від отрути.

Дерматологи закликають не використовувати народні засоби, оскільки можна завдати серйозної шкоди волоссю і шкірі голови. При підозрі на педикульоз, потрібно звернутися до фахівця, який призначить відповідне лікування.

В Україні знову почалася епідемія педикульозу