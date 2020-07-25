В Украине начал дешеветь популярный продукт: есть практически в каждом блюде

Самый популярный овощ в Украине становится все более и более доступным, ведь цены на него стремительно уменьшаются. После проведения некоторых подсчетов аналитики пришли к мнению, что национальные производители предлагают картофель на 12% дешевле, чем неделей ранее, передает издание ЕastFruit.

Сейчас данный овощь можно приобрести по цене 5-7 грн за кило. Следует отметить, что весьма существенное давление на цены с учетом слабого темпа сбыта оказывает обильное предложение. В результате этого производители заведомо снижают цены для активизации темпов сбыта.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно", - говорят специалисты.

По данным экспертов, в прошлом году в этот же период картофель стоил дороже на целых 25%. Поэтому даже сейчас большинство участников рыночных отношений считают, если в ближайшем будущем не ускорить темпы сбыта, то цена на картофель продолжит падать.

Пока есть возможность можно купить картофель с запасом. Ведь он содержит в своем составе белок и является источником витамина С. Включая картошку в свой рацион, можно обогатить его калием, фосфором, магнием и кальцием. Кроме того, в картофеле имеются важные микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк) и витамины.

К тому же, из картофеля можно приготовить множество самых различных блюд. Однако не переусердствуйте. Ведь соланин, который содержится в высокой концентрации в данном продукте, может оказать разрушительное действие на нервную систему человека.

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