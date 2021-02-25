В Украине могут закрыть 400 сайтов: что случилось на самом деле и кто виноват

С чего все началось?

17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. Он написал заявление о клевете в его адрес со стороны сотни сайтов, и хотел, чтобы их закрыли.

Стоит отметить, что полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления.

Александр Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

После чего судья Екатерина Плахотнюк, 4 февраля 2021 года, вынесла решение о признании 426 ресурсов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство Пана, и наложила на них арест.

Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам Интернет ресурсов нанесено не было", - рассказал Геращенко.

Он также призвал представителей Фемиды не поддаваться давлению различных мошенников и не выносить произвольные и необоснованные решения именем Украины.

По словам Геращенко, с Александром Паном проведут беседу по этому поводу.

Кто такой Александр Пан?

Александр Пан, как оказалось, является учредителем и директором компании "Спанг Кэпитал", которая занимается инвестициями в региональную и европейскую недвижимость.

Александр Пан (фото: facebook.com/aleksandrpan13)

С 2014 по 2019 год он учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности "Конституционное право". Потом стал частным предпринимателем.

С 2005-го начал руководить ИТ-проектами, которые занимались разработкой программного обеспечения, связанного с банковской, финансовой и криптовалютной отраслями, инвестиционными проектами и т. д.

С 2013 года Пан был соучредителем и директором "Девелопмент Дистрибюшн Аналитикс Капитал" - компании, которая занимается разработкой программного обеспечения.

С 2017 года Александр стал учредитель компании Mak Holding, а в 2017-2018 годах также был учредителем компании "Айпан", которая представляет собой ИТ-стартап.

Стоит отметить, что Пан владеет европейской жилой недвижимостью, ТЦ в Виннице и коммерческими площадями под офисы в Виннице.