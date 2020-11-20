В Украине могут ввести тотальный карантин в декабре

В Украине могут ввести полный локдаун уже в декабре этого года. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам его разговора с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Глава Ивано-Франковская считает, что карантин выходного дня - это подготовка к полному локдауну.

Об этом он рассказал в видеотрансляции на Facebook.

Марцинкив сообщил, что в лучшем варианте тотальный карантин введут 20 декабря, в худшем - 10 декабря.

"Позиция правительства неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, высказано мнение, что это определенная подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучились цифры, этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря", - сказал Марцинкив.

По словам мэра Ивано-Франковска, ни для кого не секрет, что введение в Украине полного локдауна станет катастрофой для экономики.

"Договорились с премьер-министром еженедельно встречаться и обсуждать эти вопросы, будем защищать наши права", - отметил мэр Ивано-Франковска.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов не раз повторял, что карантин выходного дня не сразу должен показать свои результаты. И только если он не сработает, правительство будет думать о введении полного локдауна.

Как ранее сообщалось, Шмыгаль провел второе совещание с мэрами по вопросам COVID-19.