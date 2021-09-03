В Украине могут усилить карантин в первой половине сентября: смертность перешла к росту

Почему карантин могут усилить в сентябре?

По словам специалиста, хотя текущая эпидемиологическая ситуация в Украине остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему неуклонно растет. На сегодняшний день каждая пятая "ковидная" реанимационная кровать занята пациентами, и на 14% заняты кровати "с кислородом".

Кроме того, суточная смертность также перешла к росту и составляет около 38 умерших в сутки, что почти наполовину больше по сравнению с прошлой неделей.

Также уже в более чем 10 регионах страны коэффициент обнаружения случаев превышает рекомендуемые ВОЗ 5%, которые означают, что заболеваемость находится под контролем.

"Ситуация с заболеваемостью в Украине все еще остается контролируемой, однако заболеваемость набирает обороты. Еще недавно мы говорили о спаде недельной госпитализации до уровня в +5%, сейчас мы наблюдаем увеличение темпов обновления госпитализации до +15% в неделю. При таких темпах ожидания КШЭ о введении усиленных карантинных ограничений в первой половине сентября 2021 имеют повышенную вероятность", - подчеркнул эксперт.

Но это все не так критично. То есть, скорее всего, полного локдауна не будет.

Эксперты говорят, что сейчас в Украине продолжает реализовываться "желтый" и "зеленый" сценарии прогноза. А от наиболее пессимистичного, так называемого "черного" сценария развертывания заболевания, наша страна удаляется.

Вместе с тем предпринимателям советуют быть готовыми к усилению карантинных ограничений уже сейчас.

"Каждый из регионов Украины - в зоне повышенного риска введении "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности", - говорит Ганиченко.

Что делать в условиях ухудшения ситуации с заболеваемостью?

Специалисты советуют украинцам вакцинироваться от COVID-19 уже сейчас, не дожидаясь активной вспышки. Это поможет уменьшить риски симптоматического заражения и тяжелого течения заболеваемости.

В то же время чиновникам рекомендуют держать коэффициент выявления случаев в каждой из областей на уровне до 3%. Для этого нужно увеличить уровень тестирований на 50%.

"Только так можно будет удержать контроль над распространением заболеваемости в Украине", - резюмировали прогнозисты.