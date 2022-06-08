В Украине могут исчезнуть салюты: до какого времени их запретят

Также депутаты настаивают не продавать петарды и салюты в это время, а Нацполицию просят усилить реагирование на такие случаи.

Отметим, что на сайте парламента зарегистрирован законопроект №7438. В нем предлагается ограничить продажу, передачу и использования пиротехнических изделий.

Что будет запрещено

По всей Украине хотят запретить использование любых фейерверков и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий (кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F, так как они имеют очень низкий уровень опасности и шума, не превышающий 60 дБ).

Если это день города, государственный праздник или спортивное соревнование, то во время таких мероприятий разрешается использовать фейерверки только класса F1.

Также внесены предложения по покупке фейерверков.

Депутаты предложили запретить продажу фейерверков, кроме изделий класса F1. Продавать их смогут только лицам, достигших 16 лет.

Также продажа сценических пиротехнических изделий класса Т1, имеющих низкий уровень опасности, разрешается только тем, кто достиг 18 лет. А продажа сценических изделий класса Т2 возможна только для тех, кто имеет специальную подготовку.

Люди запускают салюты во время войны

Так, в Днепре на жилом массиве Красный Камень неизвестные запустили салют во время комендантского часа, чем жутко испугали жителей.

Смотрите на видео сами, как некоторые люди не понимают неуместность пиротехники во время войны.