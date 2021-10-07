В Украине в "красную" зону попали две области: какие и когда усилят карантин

В Украине в ближайшее время Херсонская и Харьковская области попадут в "красную" зону карантина.

Какие ограничения там введут - читай в материале Styler ниже .

Об усилении карантинных ограничений заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 6 октября. Однако, о каких именно областях идет речь он не сообщил.

Однако, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 6 октября зявил, что критериям "красной" зоны в настоящее время соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, по мнению экспертов, в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Также вчера в группе#АГН#Херсон" в Telegram опубликовали протокол, в котором говорится, что на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, будет принято решение о переходе Харьковской и Херсонской областей в "красный" уровень.

Переход областей в "красную" карантинную зону планируется с 10 октября 2021 года

В Украине две области попали в "красный" уровень (t.me/UKROPkhersonshina)

Какие ограничения в "красной" зоне

При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещается:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.