В Украине в "красную" зону попали две области: какие и когда усилят карантин
В Украине в ближайшее время Херсонская и Харьковская области попадут в "красную" зону карантина.
Какие ограничения там введут - читай в материале Styler ниже.
Об усилении карантинных ограничений заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 6 октября. Однако, о каких именно областях идет речь он не сообщил.
Однако, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 6 октября зявил, что критериям "красной" зоны в настоящее время соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области.
Кроме того, по мнению экспертов, в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Также вчера в группе#АГН#Херсон" в Telegram опубликовали протокол, в котором говорится, что на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, будет принято решение о переходе Харьковской и Херсонской областей в "красный" уровень.
Переход областей в "красную" карантинную зону планируется с 10 октября 2021 года
В Украине две области попали в "красный" уровень (t.me/UKROPkhersonshina)
Какие ограничения в "красной" зоне
При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Ранее мы сообщали, что в Харькове ужесточают карантин. Отныне вход в кино только для вакцинированных.
Также мы писали, что в Мелитополе ужесточают карантин и общественный транспорт будет только для вакцинированных.