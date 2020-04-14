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В Украине коронавирусом заболел грудничок: что известно

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 09:51
В Украине коронавирусом заболел грудничок: что известно
В Херсонской области у малыша обнаружен коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

В Херсонской области у младенца подтвердился Covid-19

Коронавирус в Украине инфицировал 3372 человека, 98 из них скончались от осложнений инфекции, 97 пациентов вылечились. Как сообщали в Минздраве, большинство заболевших - это люди после 50 лет. Но так как вирус быстро мутирует, он поражает и совсем маленьких. Так, в Херсонской области заражение коронавирусом подтвердилось у грудничка, которому нет даже года.

Об этом сообщил на своей странице у Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. Также заражена и мама малыша - 32 летняя женщина.

"Состояние матери с ребенком – удовлетворительное. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор", – поделился Гусев.

По его словам, мама с ребенком имели контакт с ранее заболевшим членом их семьи.

По состоянию на 13 апреля в Херсонской области 34 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Из них одно выздоровления в Геническом районе, и один летальный случай в Олешковском. Три новых лабораторно подтвержденных заболевания выявлено за последние сутки.

Как мы ранее писали, названа самая эффективная защита от коронавируса, и это не маска.

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