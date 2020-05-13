В Украине кардинально изменится погода: синоптик предупредила о сюрпризах

Погода в Украине покажет "температурный гопак", а часть страны накроет грозами
Погода в Украине снова кардинально изменится. На смену сегодняшнему антициклону, что разогнал тучи почти по всей стране, придет очередной циклон с атмосферным фронтом.
Дожди 14 мая ожидаются в северных и западных областях, затронет и Винницкую область. К вечеру осадки доберутся до Одесской и центральных областей, пишет синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook и уточняет, что в зоне дождей вероятны и грозы.
Маловероятны дожди завтра на Востоке, большей части Юга, а также в Днепропетровской области.
Что касается температуры воздуха, то тут, по словам Диденко, будет "сплошной гопак". Ближайшая ночь холодная - от +4 до +9 градусов. А на Востоке возможны даже заморозки от 0 до -3 градусов.
А вот днем температура покажет настоящие "качели":
В Киеве в четверг 14 мая ожидается увеличение облачности, дожди, ночью температура прогреется до +7+8 градусов, днем прохладно - от +13 до +14-ти.
Погода в Украине 14 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)
Ранее мы писали, что в Черниговской области непогода наломала деревьев и повредила линии электропередач.