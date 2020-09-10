В Украине кардинально изменится климат: о суровой зиме забудем

В Украине очень сильно поменяется климат из-за глобального потепления. О суровых и снежных зимах нам придется забыть. Дело в том, что климатические зоны перемещаются на север. К примеру, из-за этого движения Киев окажется в степной зоне, характерной для Юга Украины.

"Кроме повышения среднегодовой температуры, будут изменения природного биологического разнообразия. Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично. Я убеждена в этом и большинство экспертной среды со мной соглашаются", - рассказала УНИАН эколог Людмила Цыганок.

По словам эколога, между экспертами и учеными ведутся оживленные дискуссии, можно ли притормозить изменения климата, но "в любом случае к ним точно надо адаптироваться уже сегодня".

Людмила Цыганок отметила, что бесснежные зимы очень негативно отразятся на аграриях.

"В условиях атмосферной и почвенной засухи, в частности нынешней аномально теплой зимы без устойчивого снежного покрова, интенсивного повышения температуры воздуха, а также слабого увлажнения почвы с осени и критического влагообеспеченности весной, и отсутствии сомкнутого травостоя, усиливаются разрушительные явления ветровой эрозии", - отметила эколог.

Как мы ранее сообщали, погода в Украине этой осенью и зимой удивит очередными аномалиями. Синоптики говорят, что будет тепло и даже жарко, по крайней мере высокими градусами нас будет радовать сентябрь.