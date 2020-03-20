В Украине из-за карантина закрыли ЗАГСы: как теперь расписаться

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта по 3 апреля. Из-за него в стране не работают государственные учреждения. Открыты только продуктовые магазины, аптеки и больницы. Как же быть тем, кто подал заявление на роспись еще до вспышки COVID-19 и хотел расписаться. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как рассказала украинка Ляна Ковальчук, ее свадьба пришлась на время карантина. В зал для торжественной церемонии их с женихом впустили в масках и перчатках, на торжество можно было пригласить только 10 человек. Невеста сообщила, что фотографа на их свадьбе не было, он уехал домой к родителям, но несмотря на это фотографии вышли милыми и душевными.

"Я не понимала, почему так произошло со мной. Плакала, смеялась. Узнала, что на карантин идут салоны, в которые я была записана, мои флористы. Мой фотограф уехал к родителям", - поделилась Ляна.

В такой ситуации оказались тысячи пар по всей Украине. В ЗАГСе сообщили, что для тех, кто успел зарегистрировать брак, двери дворца останутся открытыми. Но на торжестве могут быть не более 10 человек.

Парам, которые не успели подать заявление до карантина, в Минюсте также говорят не волноваться. Если зарегистрировать брак нужно срочно, то сделать это можно электронно через сайт министерства. Кстати, из-за коронавируса количество заявлений на регистрацию брака значительно уменьшилось.

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