В Украине с 6 декабря изменятся карантинные правила: что нужно знать

Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, правительство приняло решение изменить правила карантина.

В первую очередь ограничения коснутся тех, кто не вакцинирован. Изменятся ограничения в "желтых зонах" карантина и сроки действия некоторых сертификатов.

Новые запреты в "желтой зоне"

По правилам, которые начнут действовать с 6 декабря, запреты коснутся тех, у кого нет хотя бы одной дозы вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или сертификата о выздоровлении. Они не смогут:

Принимать участие во всех массовых мероприятиях – культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других.

Посещать кинотеатры, заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры и бассейны.

Пользоваться услугами заведений общественного питания – бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Какие COVID-документы можно использовать

Желтый сертификат или бумажная справка 063-0. Теперь срок ее действия – 30 дней.

Зеленый сертификат (срок действия 365 дней)

Международное свидетельство о вакцинации (Срок действия 365 дней)

Иностранный сертификат о вакцинации вакцинами, которые разрешены ВОЗ (срок действия 365 дней)

Негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген (Срок действия – 72 часа)

Сертификат о выздоровлении (Срок действия – 105 дней)

Какие еще будут работать ограничения

Бизнес теперь обязан проверять все COVID-сертификаты. Это сделать просто – с помощью приложения "Дия" в смартфоне. QR-код будет показывать статус сертификата после считывания.

На улице нельзя находится без документов, которые удостоверяют личность.

Нельзя самовольно оставлять место самоизоляции или обсервации

Перевозка пассажиров в транспорте разрешена по количеству мест для сидения + 50% стоячи мест.

Работа заведений образования будет запрещена, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников

Запреты "красной зоны"

Работа заведений образования, где нет 100% вакцинации работников

Работа ТРЦ

Работа развлекательных заведений

Работа магазинов с непродовольственными товарами (рынков, в том числе)

Работа заведений бытового обслуживания

Работа заведений по размещению

Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры

Работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставку)

Работа спортзалов, бассейнов

Проведение массовых мероприятий

Межобластные и международные перевозки

Ограничения не будут действовать, если у всех участников есть: зеленый, международный и иностранный сертификаты о вакцинации, негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сертификат о выздоровлении.

Желтый сертификат в "красной зоне" не дает права не выполнять ограничения.

Самоизоляция

Теперь на самоизоляцию обязаны уйти лица, которые прибыли из РФ – на 14 суток. Наличие негативного теста не освобождает от самоизоляции. Такое же правило касается те, кто посещал Индии и страны, где уже обнаружен штамм "Омикрон".