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В Украине изменятся дорожные знаки: к чему готовиться водителям

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Пятница 04 июня 2021 13:49
В Украине изменятся дорожные знаки: к чему готовиться водителям В Украине появятся новые дорожные знаки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с осени изменятся дорожные знаки, разметки и указатели. Также будут введены новые знаки и изменятся шрифты на указателях.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора на Facebook.

Новые дорожные знаки появятся на трассах Украины осенью, так как изменения вступают в действие с 1 ноября 2021 года.

Что изменится

Изображение дорожных знаков будут изменены в соответствии с Конвенцией про дорожные знаки и сигналы и дополнены новыми знаками.

Будут внесены изменения к изображениям знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов.

Какие знаки будут новыми

  • Будут введены новые дорожные знаки, которые будут показывать:
  • Автозаправочные/ Электрозарядные станции
  • Место для зарядки электромобилей
  • Платная дорога
  • Конец платной дороги

Как отметили в Укравтодоре, стандарты будут дополнены знаками приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 года. Также знаки будут дополнены графическими материалами, чтобы избежать неоднозначной трактовки установления и использования некоторых дорожных знаков на одной опоре.

Кроме того, будет добавлен новый раздел, где будет указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах. И будет введен отдельный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Изменения для велосипедистов

Будут введены новые знаки и таблички для участников дорожного движения, которые регулируют движение велосипедистов.

На заметку водителям!

Будут изменены знаки индивидуального проектирования. Изменится шрифт, форма стрелок и введены новые символы для обозначения центра населенного пункта и речек.

Как будут выглядеть новые знаки

В Украине изменятся дорожные знаки: к чему готовиться водителямВ Украине изменятся дорожные знаки: к чему готовиться водителямНовые дорожные знаки в Украине начнут действовать с 1 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июня в Украине начнут действовать новые правила для водителей.

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