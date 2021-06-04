В Украине изменятся дорожные знаки: к чему готовиться водителям

В Украине с осени изменятся дорожные знаки, разметки и указатели. Также будут введены новые знаки и изменятся шрифты на указателях.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора на Facebook.

Новые дорожные знаки появятся на трассах Украины осенью, так как изменения вступают в действие с 1 ноября 2021 года.

Что изменится

Изображение дорожных знаков будут изменены в соответствии с Конвенцией про дорожные знаки и сигналы и дополнены новыми знаками.

Будут внесены изменения к изображениям знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов.

Какие знаки будут новыми

Будут введены новые дорожные знаки, которые будут показывать:

Автозаправочные/ Электрозарядные станции

Место для зарядки электромобилей

Платная дорога

Конец платной дороги

Как отметили в Укравтодоре, стандарты будут дополнены знаками приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 года. Также знаки будут дополнены графическими материалами, чтобы избежать неоднозначной трактовки установления и использования некоторых дорожных знаков на одной опоре.

Кроме того, будет добавлен новый раздел, где будет указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах. И будет введен отдельный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.

Изменения для велосипедистов

Будут введены новые знаки и таблички для участников дорожного движения, которые регулируют движение велосипедистов.

На заметку водителям!

Будут изменены знаки индивидуального проектирования. Изменится шрифт, форма стрелок и введены новые символы для обозначения центра населенного пункта и речек.

Как будут выглядеть новые знаки

Новые дорожные знаки в Украине начнут действовать с 1 ноября