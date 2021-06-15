В Украине изменится погода: синоптики дали свежий прогноз

Так, в Укргидрометцентре прогнозируют, что с 16-17 июня дожди постепенно будут покидать территорию страны, а температура при этом повышаться до +28+30 градусов. До конца недели в стране будет значительно меньше осадков, а солнца - гораздо больше.

По данным Наталки Диденко, 16 июня в стране будет от +22 до +27 градусов. Но часть страны окажется в "холодной волне" с +20+23 градусами. Такая температура будет на Западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму.

В Карпатах и вовсе +8+14 градусов, на высокогорье +5+11.

Осадков буде все еще много в среду.

"На дожди, грозы и всевозможные другие сезонные проявления веселой летней атмосферы 16-го июня стоит рассчитывать практически всем - где-то периодически две-три капли, где-то накроет сильным грозовым ливнем со шквалом и градом", - добавила синоптик.

В Киеве 16 июня вероятны дожди и грозы. При этом столица начнет погружаться в летнюю жару. Ожидается +25+26 градусов.