В Украине изменились цены на продукты: что подорожало, а что подешевело

В Украине изменились цены на продукты питания (фото: РБК-Украина)

В Украине в первом месяце зимы подешевел определенный набор продуктов питания. Это касается овощей, а именно свеклы, моркови и капусты. Но, например, крупы, яйца и мясо значительно подскочили в цене, если сравнивать с тем же периодом в 2019 году. Об этом информируют данные мониторинга цен аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, картофель подешевел по сравнению с декабрем прошлого года на 33% (до 7,42 грн/кг), капуста - на 25% (до 3,84 грн/кг), морковь - на 18% (до 5,20 грн/кг), свекла - на 24% (до 4,66 грн/кг), а лук - на 39% (до 4,54 грн/кг).

За последний год в нашей стране существенно подорожали крупы: гречневая - на 50% (до 31,49 грн/кг), кукурузная - на 36% (до 10,98 грн/кг), ячменная - на 25% (до 9,59 грн/кг). Также выросла в цене и мука.

Цена подсолнечного масла взлетела на 23% (до 33,13 грн), а сахар - на 37% (до 16,35 грн/кг).

Также в Украине подорожала почти вся продукция животноводства. Яйца подорожали на 14%, сливочное масло - на 11%, молоко - на 10%.

Если говорить о мясе, то за год подорожала говядина - на 14% (до 97,23 грн/кг), также на 2% подорожала свинина (до 83,13 грн/кг).

Подешевела на 5% только курятина, сейчас цены на нее стартуют от до 46,42 грн/кг.

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