В Україні змінилися ціни на продукти: що подорожчало, а що подешевшало

В Україні змінилися ціни на продукти харчування (фото: РБК-Україна)

В Україні у першому місяці зими подешевшав певний набір продуктів харчування. Це стосується овочів, а саме буряка, моркви і капусти. Але, наприклад, крупи, яйця і м'ясо значно підскочили в ціні, якщо порівнювати з тим же періодом в 2019 році. Про це інформують дані моніторингу цін аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Зокрема, картопля подешевшала порівняно з груднем минулого року на 33% (до 7,42 грн/кг), капуста - на 25% (до 3,84 грн/кг), моркву - на 18% (до 5,20 грн/кг), буряк - на 24% (до 4,66 грн/кг), а цибуля - на 39% (до 4,54 грн/кг).

За останній рік в нашій країні істотно подорожчали крупи: гречана - на 50% (до 31,49 грн/кг), кукурудзяна - на 36% (до 10,98 грн/кг), ячмінна - на 25% (до 9,59 грн/кг). Також зросла в ціні і борошно.

Ціна соняшникової олії злетіла на 23% (до 33,13 грн), а цукор - на 37% (до 16,35 грн/кг).

Також в Україні подорожчала майже вся продукція тваринництва. Яйця подорожчали на 14%, вершкове масло - на 11%, молоко - на 10%.

Якщо говорити про м'ясо, то за рік подорожчала яловичина - на 14% (до 97,23 грн/кг), також на 2% подорожчала свинина (до 83,13 грн/кг).

Подешевшала на 5% лише курятина, зараз ціни на неї стартують від до 46,42 грн/кг.

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