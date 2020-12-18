В Украине изменили правило приезда "скорой": к кому она приедет за 10 минут

Кабинет министров изменил правила приезда скорой помощи к гражданам Украины. Теперь машины с медиками будут приезжать скорее в определенных случаях. У врачей теперь будет приоритетность вызовов. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По постановлению правительства, теперь некоторые пациенты не будут ждать карету скорой помощи часами. Правительство утвердило новые критерии вызова. В зависимости от состояния пациента обращения будут распределяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Так, на критические вызовы бригада должна приехать за 10 минут, на экстренные должна примчаться — за 20 минут.

"К критическим состояниям относится состояние, когда пациент не дышит, находится без сознания, у него кровотечение. Например, если когда происходит ДТП. Когда у пациента есть непосредственно угроза жизни или признаки клинической смерти. Категория экстренных — это все неотложные состояния. Например, внезапный боль в животе, грудной клетке, знака инсульта", — рассказал руководитель экспертной группы по вопросам развития экстренной помощи Минздрава Александр Данилюк.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что обращение неэкстренных и непрофильных случаев будет консультировать диспетчер по телефону и направлять к врачу,

"Например, укус клеща. Тогда советуют обратиться к дежурному пункту в больнице", — рассказал специалист.

В Украине изменили правила приезда скорой помощи

Как ранее сообщалось, украинцы могут сами заказывать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19.