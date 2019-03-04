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В Украине испортится погода: каким областям не повезет

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 19:31
В Украине испортится погода: каким областям не повезет
Фото: Дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем

Погода в Украине во вторник, 5 марта, существенно испортится. Синоптики предупреждают об усилении ветра и дождях во многих областях страны. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны дождями накроет Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Ночью дождь может превратиться в мокрый снег. В Днепре и Полтаве без существенных осадков. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +7 +9 градусов, в Днепре до +11 градусов.

На юге без осадков, но облачно с прояснениями. Ночью от +2 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +10 +12 градусов, в Одессе до +15 градусов.

В Крыму облачно, но сухо. Ночью от +3 до +5 градусов, днем +12 +14 градусов.

В северных областях пройдут дожди, ветер до 12 м/с. Ночью ожидается от +2 до +4 градусов, днем потеплеет до +7 +9 градусов.

На западе весь день небо будет затянуто тучами и дождь будет идти ночью, а также днем. Температура воздуха ночью от +3 до +5 градусов, днем от +8 до +11 градусов. Ветер до 12 м/с.

В центральной части страны также ожидается ухудшение погоды. В Черкассах пройдет дождь. Температура воздуха ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +11 +12 градусов.

В столице пасмурно, синоптики прогнозируют дождь. Ночью +2 +4 градуса, днем от +7 до +9 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Украине испортится погода: каким областям не повезет

Карта погоды на 5 марта (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о резком изменении погоды и рассказала, чего стоит ждать.

А также рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине на 8 марта.

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