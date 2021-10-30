В Украине за использование поддельных COVID-сертификатов будут штрафовать на 50 тысяч

Так, многократная фальсификация COVID-документов изготовителю может стоить лишением свободы на срок до 8 лет.

Строже будут наказывать и тех украинцев, которые имеют такие фейковые справки. Их будут штрафовать на полсотни тысяч гривен и выше.

"Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там за 50 тысяч гривен", - сказал Радуцкий.

При этом врачей, которые занимают антивакцинаторскую позицию и советуют своим пациентам не прививаться, наказывать не могут.

"К сожалению, ответственности за то, что (медики, - Ред.) не призывают к вакцинации, у нас нет", - отметил он.

Радуцкий добавил, что применять санкции к врачам - противникам вакцинации и карантинных правил - позволило бы принятие законопроекта о врачебном самоуправлении, которое "зарубили".

"Я считаю, что призывы не носить маски, призывы не вакцинироваться, призывы покупать поддельные сертификаты - это преступление", - озвучил он собственную позицию в этом вопросе.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.



Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



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