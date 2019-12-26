В Украине хотят запретить секонд-хенд: все подробности

Министерство социальной политики может запретить ввоз на территорию Украины секонд-хенда. В данное время ведомство работает над этим, потому что государство теряет деньги на неоплате таможенных платежей. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, сообщает "Укринформ".

Коваль отметил, что Министерство соцполитики разрешит ввозить только оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарных и т.д.

Он подчеркнул, что такое решение министерства связано с тем, что в Украине очень часто под видом гуманитарной помощи без таможенного оформления завозят вещи, которые потом продают в соответствующих магазинах.

Коваль отметил, что по его подсчетах, каждую неделю из-за неуплаты таможенных платежей государство теряет около 2 миллионов долларов. При этом в год эта сумма составляет от 2 до 3 миллиардов гривен.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения на Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установкой на баланс", - отметил Коваль.

Напомним, что в Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд. Люди хотели первыми попасть в секонд-хенд и купить себе вещь подешевле. Некоторые покупают брендовые вещи в секонд-хенд, чтобы потом продать их подороже.