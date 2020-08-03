В Украине хотят установить рамки молодости: зачем это нужно

В Украине хотят сократить "сроки молодости". Это означает, что возраст, до которого сейчас считается человек молодым ограничат до 29 лет. Ранее человек считался молодым до 35 лет. Отметим, что например, в Евросоюзе молодежью считаются люди от 15 до 24 лет.

На данный момент Верховная Рада уже утвердила поданный законопроект " Про основные аспекты молодежной политики". Авторы этой идеи считают, что в нашей стране вековые рамки должны быть одинаковыми с подходом ООН.

Как сообщает бывший министр спорта и молодежи Игорь Жданов, в Стратегии Европейского Союза молодыми признано людей в возрасте от 13 до 30 лет. Заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун объяснил, для чего обозначаются эти возрастные рамки.

"Такая возрастная классификация связана с предоставлением льгот людям именно этого возраста в рамках молодежного жилищного кредитования. Снижение возраста для молодежи до 29 лет приведет к тому, что сократятся бюджетные расходы на льготы для этой категории", - рассказал Александр Гладун изданию "Экспресс.онлайн".

По словам Гладуна, в нашей стране со стороны государства нет особых преференций в сторону молодежи, поэтому снижение возраста не повлияет ни на что.

Как мы ранее писали, в Украине хотят снизить официальный возраст молодежи до 29 лет.