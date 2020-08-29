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В Украине хотят уменьшить число призывников этой осенью: в чем причина

Суббота 29 августа 2020 21:22
В Украине хотят уменьшить число призывников этой осенью: в чем причина
Военный призыв в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Генштабе Украины сделали заявление об осеннем призыве в армию

В Украине во время осеннего призыва на срочную службу в армию планируют призвать меньше граждан, чем обычно. В Генеральном штабе рассказали, что такая инициатива связана с достаточным числом контрактников в рядах ВСУ.

Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабмин. Об этом в субботу, 29 августа, передали в Управлении по связям с общественностью ВСУ.

Всего с начала 2020-го было привлечено к военной службе по контракту в украинскую армию 25 тысяч человек, из которых более 2 тысяч - офицерский состав.

В Генштабе заявили, что это "дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу" во время осеннего призыва, который намечается на октябрь - декабрь этого года.

Как объявляли в Министерстве обороны, в 2020 году призыв на срочную службу парней, которым исполнилось 20 лет, является обязательным. При этом с 18 и 19-ти - исключительно по согласию призывников.

Военнослужащие срочной службы не привлекаются к участию в операции Объединенных сил на Донбассе.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят ввести новый вид военной службы, и рассказывали, кого и когда будут призывать.

Напомним, что из-за карантина весенний призыв на срочную службу в армию передвинули на лето, и процесс сопровождался целой чередой скандалов. Выпускники школ, которые планировали поступить в вузы, жаловались, что их насильно забирают в армию и удерживают в военкомате.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныГенштаб ВСУПризыв в армию
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