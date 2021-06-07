В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что будет с праздниками и выходными

Какая норма закона действует сейчас

В Украине ежегодно составляется календарь переноса праздничных и выходных дней. Согласно этому календарю руководителям предприятий, организаций и ведомств рекомендуется переносить рабочие дни.

К примеру, официальный выходной выпадает на четверг, следом идет рабочая пятница и два выходных дня. Чтобы не было разрыва, пятницу рекомендуют перенести на следующую субботу, чтобы люди могли полноценно отдохнуть 4 дня подряд. Но потом придется работать 6 дней подряд и отдыхать только один день - в воскресенье.

Также в законе есть норма о переносе выходного, если официальный праздник выпадает на субботу или воскресенье. Следующий рабочий день после праздника (понедельник) рекомендуется сделать выходным днем.

Перенос нужно запретить

Как указано в законопроекте № 4597, депутаты предлагают внести изменения в статью 67 Кодекса о работе Украины. А именно – запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятиях, в организациях, кроме случаев, установленных в данном кодексе.

Как считают авторы законопроекта, чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно отражается на продуктивности работы, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами, а также в общем формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в целом.

Отмечается, что практика переноса рабочих дней сохранилась со временем СССР и сейчас ее используют только в нескольких странах.

Перенос рабочих дней нарушает нормы

В объяснительной записке депутаты отмечают, что перенос рабочих дней до шестидневной рабочей недели, иногда – дважды на месяц, является нарушением законодательных требований по минимальному времени отдыха работника, который нельзя сокращать.

Кроме того, перенос рабочих дней приводит иногда к четырем нерабочим дням подряд, что также негативно сказывается на трудовой мотивации и лишает работников адаптироваться к рабочему дню после длительного отдыха.

Что депутаты предлагают оставить

Норму Кодекса о переносе выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего в случае, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным – предлагают оставить. Также остается норма о пятидневной рабочей и шестидневной рабочей неделе. Обязательным выходным днем остается воскресенье, а второй выходной может быть изменен на усмотрение предприятия.

Что об этом думают специалисты

Представители бизнеса поддерживают внесение таких изменений и отмечают, что это благоприятно скажется на работе многих организаций. Ранее в праздничные дни возникал небольшой хаос, так как одни – работали, другие – отдыхали.

Большинство компаний в Украине давно отказались от практики переноса рабочих дней, так как это усложняет работу с партнерами. И ежегодный календарь правительства о переносе рабочих дней носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Практика переноса рабочих дней уже дано устарела и стоит ее отменить, а также пересмотреть календарь официальных праздничных дней, в которые украинцам дают выходной.

Однако есть депутаты, которые высказываются против. Основная причина – из-за отказа от длинных выходных пострадает внутренний туристический бизнес, так как украинцы в такие дни активно посещают местные курорты. Эти периоды особенно важны для гостиничного бизнеса, сферы услуг, для ресторанов и всего, что связано с отдыхом.

Кроме того, украинцы начнут брать в эти дни отпуска, больничные и все равно будут делать выходные. На мотивации и самочувствии работников это тоже будет отражаться негативно, так как такие паузы дают возможность восстановить силы избежать профессионального выгорания.

В каком состоянии находится законопроект сейчас

Законопроект был зарегистрирован в январе 2021 года. За полгода он прошел бюджетную комиссию, комиссию по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом и получил выводы Главного научно-экспертного управления. Также он был рассмотрен в комитетах.

3 июня был зарегистрирован еще один законопроект, в котором предлагается принять за основу законопроект № 4957. Сейчас он уже направлен для вынесения на голосование и возможно его будут рассматривать на ближайшем заседании Верховной Рады.

Если депутаты поддержат эту инициативу, то изменения в Кодекс о работе начнут действовать с 1 января 2022 года.