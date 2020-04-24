Украине грозит обезвоживание: гидрологи и экологи дали печальный прогноз

Бесснежная и теплая зима спровоцировала значительное обмеление рек и озер в Украине, и в бассейнах водных артерий страны сложилась неблагоприятная гидрологическая ситуация. Это грозит экологической катастрофой и существенно ухудшить экономику государства.

По мнению начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Виктории Бойко, для сельского хозяйства могут ограничиваться объемы воды, вводить лимиты или ограничения на водоснабжение. Об этом передает "Радио Свобода".

Кроме того, так как вода зимой не промерзала - она не очищалась естественным путем.

Редкие дожди в марте и апреле вместе с сильным ветром преподнесли Украине такое довольно редкое для страны явление, как пылевая буря. По мнению специалистов, это может говорить о существенном пересушивании почв уже в середине весны.

В бассейне Днепра складывается сложная гидрологическая ситуация.

"Максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище сформировался на 30-31 марта величине в 950 м3/с (норма 4200 м3/с) - это один из самых низких максимумов за последние 100 лет", - отмечают гидрологи.

Сейчас в среднем водность Днепра в створе (условный поперечный разрез водоема) Киева равна 23% апрельской нормы и будет близкой к критерию маловодья - гидрологической засухи.

К предельным значениям приблизилась водность Десны: максимальный уровень этой весной на 74 см ниже самого низкого значения за весь период наблюдения.

В результате приток воды к Каневского водохранилища может составить 15% нормы стока за апрель.

Гидрологи в своем прогнозе предупреждают, что если май будет без долгих и сильных дождей, то:

приток воды к Киевскому водохранилищу до конца апреля может уменьшиться до 700 м3/с, а расход Десны в створе поста Летки - до 120 м3/с;

объемы притока за календарную весну могут составить лишь треть нормы стока половодья;

Не менее сложной является гидрологическая ситуация и в бассейнах притоков Среднего Днепра, сток которых формирует боковой приток воды к остальным днепровским водохранилищам.

При этом, за апрель приток воды к Днестровского водохранилища предполагается на уровне 48% от нормы.

Заведующий сектором Госагентства водных ресурсов Украины Виталий Жук рассказывал, что больше всего при таких климатических условиях пострадают малые реки - они могут критически обмелеть или просто высохнуть.

Глава Харьковской областной организации Всеукраинской экологической лиги Сергей Разметаев добавил, что высохнуть могут и такие наземные водоемы, как малые пруды и озера.

"Зима без снега, а весна без дождя - это такие процессы, которые имеют долгосрочное влияние и отобразятся на всех составляющих экосистем. И на людей, и на животный, и на растительный мир", - отметил он.

Видео: В Украине быстро мелеют реки и озера и могут полностью высохнуть

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