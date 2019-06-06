В Украине гражданским лицам запретили носить военную форму: все подробности

Военная форма в Украине теперь запрещена, как повседневная одежда для гражданских лиц. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №9217, который поддержали 235 нардепов.

За незаконное ношение военной формы со знаками отличия придется заплатить штраф в 150-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 2550-3400 гривен. При этом за повторное нарушение - от 3400 до 6800 гривен или же будут назначены общественные работы от 30 до 40 суток.

Военная форма в Украине теперь запрещена для гражданских лиц (фото: Униан)

Данный закон также предлагает наказывать граждан за надругательство над памятниками защитников родины. За данный вандализм депутаты хотят, чтобы было наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

УК предполагает наказание за осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятников тем, кто сражался с нацизмом во Второй мировой войне, кто защищал суверенитет и территориальную целостность Украины и принимал участие в АТО.

Военная форма в Украине теперь запрещена для гражданских лиц (фото: maydan.drohobych.net)

Кроме того, штрафовать будут и тех, кто незаконно носит медали, ордена или другие награды и почетные знаки. Данный штраф составит 100-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За повторное нарушение - 200-400 минимумов.

Напомним, что водителей маршруток будут сурово наказывать за отказ возить льготников.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО. В сети жестко отреагировали на инцидент и требуют наказать водителя.