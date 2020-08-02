В Украине под эгидой УПЦ МП открываются парамилитарные организации - разведка

В Украине под эгидой УПЦ МП открываются парамилитарные организации, осуществляющие политическое давление и пропаганду на территории нашей страны. Кремль действует через идеи "русской православной церкви". Такое мнение выразил глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. По его мнению, имея рычаги давления на религиозную сферу, российские спецслужбы это умело используют.

Как рассказал глава Службы внешней разведки, российские спецслужбы используют русское православие как "жесткую" и "мягкую" силу. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте "Зеркало недели".

Как "жесткую силу" он определяет инспирацию протестных акций, которые могут легко перерасти в показательные столкновения со стражами порядка или провокаторами. Мягкая сила при этом - влияние на мнение прихожан.

"На этом направлении Россия использует все имеющиеся технологии для противодействия процесса становления Православной церкви Украины, манипулируя чувствами украинских верующих и пытаясь всячески сохранить свое влияние на них", - отметил Кондратюк в своей статье.

Также по мнению главы службы, в религиозных общинах активизировалась деятельность пророссийских "казацких" организаций. Группы людей на местном уровне пытаются дублировать функции полиции по охране общественного порядка, однако осуществляют это с целью трансляции идей Кремля.

"Это еще один спецпроект Кремля - попытки создания и легализации в регионах Украины парамилитарных формирований в пределах религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями", - добавил Кондратюк.

По его данным, такие попытки фиксировались в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

"Формы и методы, которые использует РФ, весьма разнообразны, поливариантны, нешаблонны. Чаще всего своеобразными "фирменными инструментами" становятся провокации, использование агентуры влияния, террор и политические убийства, что неоднократно подтверждалось как в Украине (убийства разведчика М. Шаповала и российского политика Д. Вороненкова в Киеве, контрразведчика О. Хараберюша в Мариуполе и др.), так и за ее пределами. Последним примером стали события в Германии и Австрии (убийства российских политэмигрантов Зелимхана Хангошвили в Берлине и Мамихана Умарова в окрестностях Вены), что еще раз заставляет цивилизованный мир задуматься, не превратилась ли Россия в страну-спонсора терроризма", - подчеркивает Кондратюк.

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